Несмотря на санкции, в прошлом году в Россию ввезли западные запчасти для самолетов на десятки миллионов долларов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные российской таможни.

Согласно этим данным, запчасти для самолетов были отправлены российским авиакомпаниям, находящимся под санкциями, в том числе авиакомпаниям «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Урал», UTair и S7 Airlines. Как утверждает газета, поставки происходили через подставных покупателей – большая часть продукции направлялась через такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Мальдивы.

Организаторами одной из таких схем могли быть проживающие в США граждане России Олег Пацуля и его деловой партнер. Как пишет NYT, они были арестованы на прошлой неделе по обвинению в нарушении экспортного контроля США и отмывании денег. По данным следствия, они начали разрабатывать схему поставки запчастей из США в обход экспортных ограничений в мае 2022 года. Утверждается, что поставки осуществлялись через сеть компаний, базирующихся во Флориде, Турции и России.

Ссылаясь на таможенные данные, журналисты сообщают о более пяти тысячах поставок авиационных деталей – от простых винтов до стартеров авиационных двигателей марки Honeywell. (svoboda.org)