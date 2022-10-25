В российских медиа продолжаются провокации против Азербайджана.

Как передает московский корреспондент АПА, после «Первого канала» и газеты «Комсомольская правда» к антиазербайджанскому провокационному «марафону» на этот раз присоединился новостной канал «Россия-24».

В четырехминутном сюжете в эфире канала вновь обсуждался Вашингтонский документ о нормализации армяно-азербайджанских отношений. И снова с участием экспертов армянского происхождения. В этот раз в эфире российского государственного канала с участием российского эксперта армянского происхождения Семена Багдасарова (Багдасаряна) и политического комментатора из Еревана Айка Халатяна говорилось о невозможности нахождения Карабаха в составе Азербайджана. Отмечалось, что это предложение Вашингтона не отвечает интересам Армении.

Во время сюжета были озвучены провокационные мнения о том, что подписанное между Азербайджаном и Арменией мирное соглашение не отвечает национальным интересам Армении, что Азербайджан не идет ни на какие уступки, и якобы вероятна возможность этнических чисток армянского населения Карабаха в составе Азербайджана.

Кроме того, в сюжете отмечается, что в соответствии с вашингтонским документом Баку и Ереван могут обсудить вывод российских миротворцев из Карабаха.

«Упоминание о суверенитете Азербайджана в этом документе свидетельствует о том, что основные решения будут приниматься в Баку. Видите, это тоже рука Вашингтона…», — озвучивает свою провокацию автор закадрового текста.

Телеканал «Россия-24» не забыл и запугать население Армении. В сюжете говорится: «В случае подписания мирного соглашения население Армении окажется один на один с Азербайджаном и Турцией. Так какой же это мирный договор?» — говорит автор, пытаясь запугать армян.

Кроме того, в сюжете упоминается и Зангезурский коридор.

Говорится, что после открытия коридора прозападные власти Армении при поддержке Брюсселя и Вашингтона могут поднять вопрос целесообразности размещения российской военной базы в Гюмри и выхода Армении из ОДКБ.

В конце сюжета автор подчеркнул, что в документе, предложенном Вашингтоном, не упоминается об уступках для Армении, и обращается с вопросом: «Кому он тогда нужен, народу Армении или правительству Пашиняна?»