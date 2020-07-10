В России заблокировали банковские счета Ивана Сафронова

В России заблокированы банковские счета советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в государственной измене. Помимо счетов самого Сафронова, по просьбе следствия заблокированы счета его матери, сестры и ее мужа, сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в пятницу, 10 июля.

Защитник расценил эти действия как «давление на обвиняемого и попытку оградить возможности для защиты». В то же время другой адвокат Сафронова — Евгений Смирнов заявил интернет-изданию «Открытые медиа», что родственники задержанного пока не сталкивались с проблемами при оплате по картам.

Агентство ТАСС, ссылаясь на информированный источник, сообщает, что в квартирах у родственников Сафронова прошли обыски, но сами они не задерживались и процессуального статуса по делу не имеют.

Бывший журналист газет «Коммерсант» и «Ведомости» был задержан и арестован 7 июля. ФСБ обвиняет его в передаче секретных сведений чешской разведке. Обвинения, по данным «Коммерсанта», строятся на данных Службы внешней разведки, следившей за перепиской журналиста. Сафронов отрицает вину и связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.