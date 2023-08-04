Госдума в предстоящую осеннюю сессию может принять во всех трёх чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом в пятницу заявил глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов.

Уклонением от службы по мобилизации будет считаться «самовольное оставление части мобилизованным», а также «попытка неявки в военный комиссариат» в установленное время после получения повестки. Наказание за это может быть как в виде штрафа до 500 тысяч рублей, так и в виде лишения свободы.

Сейчас в российском законодательстве уголовная ответственность есть только за уклонение от срочной службы. Отвечая на вопрос, зачем нужен новый законопроект, Картаполов сказал, что необходимо «выровнять ситуацию».

При этом в последнее время Дума серьёзно ужесточила административные наказания за неявку в военкомат по повестке. Сегодня же президент Владимир Путин подписал принятый ранее законопроект о запрете выезда за границу с момента получения повестки в военкомат.

Как заявил Картаполов, законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации был разработан ещё прошлой осенью – после объявления так называемой частичной мобилизации – и всё это время проходил согласование. На днях, по его словам, он получил положительный отзыв от правительства.

При этом, по словам депутата, подготовка законопроекта к принятию этой осенью не означает новой волны мобилизации. По его словам, возобновлением мобилизации в стране «и не пахнет». (svoboda.org)