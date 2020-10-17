В России за сутки выявили 14 922 новых случая коронавируса

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявлены 14 922 инфицированных коронавирусом.

Примерно у 26% заболевших нет клинических проявлений. Наименьший прирост в Чечне, Чувашии, Татарстане, Туве, Дагестане, Московской и Челябинской областях. Всего с начала пандемии в стране подтверждено более 1, 38 миллиона случаев.

За сутки скончались 279 пациентов. Общее количество летальных исходов превысило 24 тысячи.

8 617 человек выписали в связи с выздоровлением. Всего коронавирусом переболели и выздоровели 1 065 199 человек.

Ранее сообщалось, что в России создадут препарат останавливающий размножение коронавируса. Он уже проходит стадию доклинических испытаний.

В Бельгии власти с 19 октября вводят коменлантский час , а также некоторые другие ограничения для сдерживания распространения коронавируса.