В России за сутки выявили 14 922 новых случая коронавируса

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявлены 14 922 инфицированных коронавирусом.
Примерно у 26% заболевших нет клинических проявлений. Наименьший прирост в Чечне, Чувашии, Татарстане, Туве, Дагестане, Московской и Челябинской областях. Всего с начала пандемии в стране подтверждено более 1, 38 миллиона случаев.
За сутки скончались 279 пациентов. Общее количество летальных исходов превысило 24 тысячи.
Ранее сообщалось, что в России создадут препарат останавливающий размножение коронавируса. Он уже проходит стадию доклинических испытаний.
В Бельгии власти с 19 октября вводят коменлантский час , а также некоторые другие ограничения для сдерживания распространения коронавируса.