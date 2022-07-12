Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет.

В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре уточнили, что круг контактов заболевшего в России был ограничен. В квартире он проживал один. Там также подчеркнули, что все контактные лица установлены и находятся под медицинским наблюдением. Возможность распространения инфекции уже купирована и ситуация находится на строгом контроле, заверили в ведомстве.

Что касается своевременного выявления новых случаев оспы обезьян, в Роспотребнадзоре отметили, что наборов необходимых для этого реагентов достаточно, а ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения болезни. (moscowtimes.ru)