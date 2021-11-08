Министерство юстиции России 8 ноября внесло в список экстремистских материалов советский пропагандистский фильм «Тайное и явное» (Цели и деяния сионистов), снятый в 1972 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Пятый пункт».

Фильм рассказывает о деятельности сионистских организаций как подрывной, направленной против советской власти. Сионистов обвиняют в сотрудничестве с нацистской Германией, в том числе в уничтожении евреев и коренных народов СССР.

Некоторые советские кинокритики, в том числе Леонид Коган, обвинили авторов фильма в антисемитизме. Показ картины в широком прокате был запрещён, но писатель Олег Платонов в своих мемуарах вспоминает, что «Тайное и явное» демонстрировали на квартирах высокопоставленных чиновников.

В списке экстремистских материалов российского Минюста более 5 тысяч пунктов. Среди них – песни, клипы, аудио и видеозаписи, стихи, книги и статьи. За их распространение физическим лицам грозит штраф до трёх тысяч рублей либо арест на срок до пятнадцати суток, юридическим – штраф до 1 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 дней.