Прокуратура Санкт-Петербурга просит признать семью журналиста Александра Невзорова «экстремистским объединением» и изъять всю недвижимость в доход государства, сообщил юрист Алексей Прянишников.

«Прокурор Санкт-Петербурга обратился с административным иском в Октябрьский райсуд, требуя признать семью Невзоровых «экстремистским объединением», — написал он в своем телеграм-канале.

Прокурор также потребовал изъять в доход государства все недвижимое имущество Александра и Лидии Невзоровых. По словам Прянишникова, имущества, кроме трех земельных участков, у Невзоровых в России нет, а есть загородный дом, находящийся в собственности матери Лидии.

«Теща, правда, в экстремистское объединение не входит. Но прокуратуру эта нестыковочка не смущает. И кстати, теща Невзорова является жительницей блокадного Ленинграда. Надо сказать, прокуратура уже в течение года безуспешно пытается изъять у Невзоровых землю по гражданским искам», — отметил юрист.

В начале февраля прошлого года Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к восьми годам колонии по делу о фейках про вооруженные силы России. Невзоров находится за границей и объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения в СИЗО.

Невзоров, с первых дней войны публично критиковавший Кремль, стал фигурантом дела о «военных фейках» 22 марта. Следственный комитет назвал ложной информацией посты в соцсетях об обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе.

В апреле Невзорова внесли в список «иностранных агентов». В мае — объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В ответ Невзоров сообщил, что считает решение объявить его в розыск «высшим орденом, о котором можно мечтать», и посоветовал российским силовикам вместо себя поискать собственные мозги.

Генпрокуратура объявляла, что суд пройдет заочно, так как Невзоров «скрылся от следствия и суда за пределами Российской Федерации», а «по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого». (moscowtimes.ru)