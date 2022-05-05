Некоторым российским государственным СМИ запретили без согласования с начальством цитировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о ходе войны в Украине. Об этом сообщает издание «Проект» со ссылкой на источники.

По данным журналистов, после конфликтов Рамзана Кадырова с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским федеральным СМИ было указано цитировать заявления главы Чечни «только после санкции руководства». Об этом на условиях анонимности «Проекту» рассказал сотрудник ТАСС, отметив, что агентство, например, не передавало сообщение Кадырова о 260 сдавшихся украинских морпехах. Другой корреспондент ТАСС также слышал, что новости по сообщениям главы Чечни нужно показывать заместителю главреда Михаилу Щербакову.

Это правило касается не только Кадырова: из-за противоречий в словах различных чиновников государственные СМИ стали публиковать заявления политиков с большой задержкой и только с санкции начальства.

Позже министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал фейком информацию журналистов «Проекта» о запрете на цитирование Кадырова. (svoboda.org)