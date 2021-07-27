Российский суд приговорил сибирского шамана Александра Габышева, известного своей критикой в адрес Владимира Путина, к принудительному лечению в психиатрической клинике по обвинению в применении силы к сотруднику Росгвардии. Об этом, как передает Голос Америки, сообщил адвокат Габышева Алексей Прянишников.

Александр Габышев привлек внимание СМИ в 2019 году, когда он пешком отправился в Москву с целью «изгнать» Путина, которого Габышев считает «демоном».

Габышев совершил несколько попыток предпринять такое путешествие, однако всякий раз его останавливала полиция и возвращала на родину – в Якутск.

При последней попытке – в январе нынешнего года – Габышев был арестован у себя дома, как утверждается – за применение силы к сотруднику Росгвардии, пришедшему, чтобы арестовать его.

В понедельник городской суд Якутска приговорил Габышева к принудительному лечению в психиатрической клинике, сообщил Прянишников.

Он пояснил, что его подзащитный будет содержаться в условиях, близких к тюремным, и добавил, что срок пребывания Габышева в клинике будет зависеть от врачей.

Адвокат сказал, что подобный срок редко бывает меньше, чем два или два с половиной года. Он также сообщил, что его подзащитный намерен подать апелляцию.