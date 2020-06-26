В России разработают роботов-эвакуаторов

В России разработают многофункциональных медицинских роботов для эвакуации раненых и пораженных бойцов с поля боя. Заявка на проведение соответствующей опытно-конструкторской работы, которую заказало Минобороны России опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документу, цена контракта составляет 249 982 141,5 рублей, работы планируется закончить до 10 ноября 2022 года.

Заявке военного ведомство присвоено название «Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и поражённых на перспективных наземных носителях» (шифр «Эвакуация-Р»).

Конкурс на проведение работ будет закрытым. Его итоги подведут 5 августа 2020 года.