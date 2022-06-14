Появление «обращения от имени первого заместителя главы администрации президента» РФ Сергея Кириенко на сайте газеты «Известия» в День России было результатом «хакерской атаки». Мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия» официально «опровергают факт существования обращения», равно как и «факт публикации такой статьи от имени редакции», заявил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. При переходе по ссылке, которая ранее вела к публикации, появляется надпись: «Вы не авторизированы для доступа к этой странице».

Между тем скриншот этого материала сохранился в кэше Google, а также в Telegram журналиста Александра Невзорова. В тексте публикации, в частности, говорится: «Вся Россия будет восстанавливать Донбасс… Да, это будет стоить несколько триллионов рублей. Но эти деньги будут выделены из российского бюджета — даже ценой временного снижения уровня жизни страны».

Комментируя материал, Невзоров, в частности, написал: обращение «выдержано в абсолютно президентских интонациях», «кажется, Кириенко выигрывает подковерную битву за престол».

Журналист также обратил внимание на опубликованные цифры: «Публика сообразит, что марафетить развалины будут за ее счет. Потом развалины все равно отберет Украина. Не сомневаюсь, что из-за оглашения сумм «на восстановление» обращение Кириенко провисит недолго».

Сам замглавы администрации публикацию пока не прокомментировал. (DW)