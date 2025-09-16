Известная советская и российская певица Алла Пугачева впервые с 2022 года дала большое видеоинтервью журналистке Катерине Гордеевой. За несколько дней видео набрало на YouTube несколько миллионов просмотров. В ходе интервью Пугачева рассекретила разговор с замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, который заверял певицу, что у властей нет претензий к её семье. Однако его слова не разубедили Пугачеву, собиравшуюся на тот момент покинуть Россию.

С недавних пор Кириенко, который много лет является доверенным лицом Путина и входит в его ближайшее окружение, поручено курировать Южный Кавказ. Судя по череде антиазербайджанских провокаций на территории России, он активно занят информационной войной против Азербайджана. Параллельно в соседней Армении активизировались пророссийские силы, которые грезят реваншем, стремясь начать новую войну против Азербайджана. Иными словами, Кириенко отдал предпочтение антиазербайджанским силам, подстрекая разного рода пропагандистов обливать грязью нашу страну. Забывая при этом, что разного рода шушера вроде Соловьева, Багдасарова, Симоньян и Ко. даже в России не обладает каким-либо значимым влиянием.

При этом Кириенко не стоит забывать, что Азербайджан не будет оставаться безмолвным наблюдателем его козней. Если реваншистские силы пытаются воспрепятствовать всему, что способно принести в регион долгожданный мир, ставят перед собой цель сорвать усилия, направленные на заключение мирного договора, нормальное сосуществование Азербайджана и Армении, то реакция Баку против агентов Кремля будет молниеносная. Саму же Армению, если она реально попытается вновь встать на путь захвата земель Азербайджана, ждет такой удар, от которого ей уже никогда не оправиться.

В Кремле упорно отказываются понимать простую истину о том, что с Азербайджаном больше не работает язык угроз и ультиматумов. На все провокации азербайджанская сторона достойно и оперативно отвечает.

Сегодня Россия потеряла рычаги влияния на Азербайджан. У Кремля фактически не хватает ресурсов из-за того, что конфликт с Украиной затянулся. И если расчет России на Южном Кавказе заключается в том, чтобы привести к власти в Армении реваншистов, то в Ереване тоже приняты меры. В Армении арестовали пророссийских политиков, бизнесменов и священнослужителей, что нарушило планы Кремля по восстановлению контроля над внутренними процессами в стране. Это говорит о том, что коварные планы Кириенко накануне парламентских выборов 2026 года в Армении рушатся и рано или поздно он ответит по полной за провалы внешней политики России на Южном Кавказе.

Возникает закономерный вопрос: сможет ли что-либо изменить Кириенко в пользу Кремля? Нынешняя политика России на Южном Кавказе требует пересмотра, но Кремль упорно отказывается признавать эту реальность. Остатки авторитета России исчезли словно осенний туман после того, как был сбит азербайджанский авиалайнер. Кремлевские пропагандисты упрекают соседей России в неблагодарности и отсутствии уважения к Кремлю. Хотя в первую очередь Россия сама должна продемонстрировать уважение суверенитету соседних стран, в которых растет разочарование Кремлем. Для них Россия стала пугалом, исчерпавшим свои возможности, а не равноправным партнером.

Тем самым возомнившая себя супердержавой бывшая империя не может избавиться от накопившихся проблем во взаимоотношениях со своими соседями, некогда входившими в состав единого государства. И стоит задуматься, к чему это может привести. И сейчас Кириенко в той же ситуации, что и при беседе с Пугачевой…

Специально для # Агиль Гахраманов