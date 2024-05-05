До самого конца Сильвио Берлускони оставался на стороне Владимира Путина, что свидетельствует о 20-летних отношениях, которые так и не испортились. Или почти. Потому что был момент, когда Кавальеро усомнился в нем. Это случилось во время совместного отдыха на даче, упоминание о котором сохранилось в статье Маттиа Фельтри, опубликованной в газете La Stampa в 2013 году.

История, которая оставалась загадочной долгие годы, и которую Фабрицио Чиккитто выводит на чистую воду, рассказывая о связи между лидером Forza Italia и российским президентом.

Это был эпизод, который поколебал уверенность Кавальеро, «потому что Владимир показал свою жестокую натуру, которую я не мог представить в таком добром и рациональном человеке». Это было начало истории, которую Берлускони, как только вернулся в Италию, рассказал своему пресс-секретарю Паоло Бонаюти и Фабрицио Чиккитто, который в то время был лидером группы в Палате депутатов.

«Путин сказал мне: «Сильвио, давай сходим на охоту». Я подумал: «Охота? Я никогда не прикасался к винтовке». Но он настаивал, и я пошел с ним. Когда мы приехали в лес, он дал мне винтовку. Мне стало тревожно. Когда мы шли по снегу, он увидел двух оленей и сказал мне, чтобы я прицелился в одну из них: «Это твой. Стреляй». Я дал ему понять, что лучше умереть, чем стрелять. Тогда он выстрелил и убил обоих оленей. Он посмотрел на меня с удовлетворением: «Сегодня я предложу тебе необычную еду». Он пошел по склону к животным, держа в руках нож. Он четвертовал животное и вырезал у него сердце. Затем он попросил человека из сопровождения подать ему деревянный поднос, передал мне и положил на него истекающий кровью кусок мяса: «Это будет необычная еда». У меня был шок. Я спрятался за деревом, и меня стошнило». Тишина после этого рассказа длилась несколько бесконечно долгих секунд. Пока Берлускони не заключил: «Может быть, это просто привычка охотника».