Китай построит в Казахстане две атомные электростанции (АЭС), сообщил во время пресс-конференции в правительстве в четверг первый вице-премьер Роман Скляр, передает издание Orda.kz. По его словам, сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация проектов, поэтому называть стоимость строительства преждевременно.

«Все вопросы по межправительственному соглашению, по форме сотрудничества находятся на стадии согласования, далее пройдет ратификация в парламенте», — отметил первый замглавы казахстанского правительства. Специалисты Агентства по атомной энергетики «прорабатывают места дислокации» будущих станций, в которых будут доступны источники водоснабжения и выдачи электроэнергии, сказал Скляр.

Чиновник не озвучил название китайской компании, которая реализует проект, однако предполагается, что контракт отдадут China National Nuclear Corporation (CNNC), которая ранее вместе с российским Росатомом возглавила консорциумы по возведению объектов на территории Казахстана.

Решение о строительстве первой АЭС в Казахстане было принято на референдуме в 2024 году. В июне текущего года Агентство по атомной энергии сообщало, что первую из трех станций построит Росатом. Объект предполагается разместить в Алма-Атинской области (в поселке Улькен Жамбылского района на побережье озера Балхаш), ввод АЭС в эксплуатацию запланирован к 2035–2036 годам. К 2035 году власти Казахстана намерены обеспечить 2,4 гигаватта ядерных мощностей.

Казахстан, крупнейший в мире производитель урана, сейчас не имеет собственных АЭС и не потребляет продукты ядерного цикла, но запасы урана на его месторождениях, составляющие примерно 15% мировых, уступают только австралийским.