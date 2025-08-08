Казахстан и Россия дали старт строительству АЭС в республике. Церемония с участием гендиректора Росатома Алексея Лихачева и председателя агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадама Саткалиева проходит близ поселка Улькен Алма-Атинской области республики, передает корреспондент ТАСС с места события.

«Мы стартуем [в Казахстане] практические работы по реализации проекта по созданию АЭС», — заявил Лихачев. По его словам, Росатом предлагает «построить действительно бестселлер рынка атомных технологий».

Начальный этап строительства предусматривает проведение изыскательско-инженерных работ, и 8 августа казахстанская сторона торжественно передала представителю Росатома капсулу с образцами грунта, взятыми с места строительства будущей атомной станции для проведения исследований.