«Новая дорога по Лачинскому коридору, который связывает Армению и территории Азербайджана, где проживают армяне, откроется 1 апреля 2023 года». С таким заявлением выступил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

Он отметил, что главным итогом предпринятых за последний месяц усилий стало достижение общего понимания, что новая дорога, альтернативная Лачинскому коридору, начнет функционировать с 1 апреля 2023 года.

«При этом с 30 августа движение осуществляется по временному маршруту в объезд города Лачина и других населенных пунктов, расположенных в пределах зоны трассы», — сказал он в интервью российским СМИ.

По словам дипломата, в результате договоренности между Баку и Ереваном было завершено переселение жителей населенных пунктов, расположенных в пределах старой трассы коридора.

Он заметил, что российские миротворцы передислоцировались на временную дорогу, а к 1 апреля 2023 года переместятся на новый маршрут.