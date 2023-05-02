Могилы наемников, погибших в боях за российскую группу Вагнера, трудно не заметить, они ярко выделяются среди остальных.

Большинство из них отмечены деревянным крестом и двумя венками: один в цветах российского триколора, а другой в красно-желтых цветах эмблемы Вагнера. На каждой могиле табличка с надписью: «Кровь. Честь. Родина. Мужество. ЧВК Вагнера».

Хотя официальных данных о военных потерях ЧВК Вагнера нет, считается, что тысячи его наемников погибли в бою, особенно много — под Бахмутом. В феврале официальные лица США заявили, что более 30 000 бойцов Вагнера были ранены или убиты за год войны.

Кладбища Вагнера были обнаружены от Иркутской области до Луганска. Лидер группы Вагнера Евгений Пригожин публично признал существование нескольких таких захоронений.