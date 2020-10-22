В России гражданам Азербайджана запретили пользоваться услугами авиакомпании «Победа»

Посольство Азербайджана в России выясняет вопрос о запрете гражданам Азербайджана пользоваться услугами авиакомпании «Победа». Об этом сказали в посольстве в ответ на запрос Trend.

Отметим, что в соцсетях появился видеоматериал о том, что группа граждан Азербайджана прибыла в аэропорт в России, с целью вылететь в Азербайджан через Турцию. Приобретали билеты они у компании «Победа». При регистрации им сказали, что гражданам Азербайджана не разрешается вылет — в противном случае компанию оштрафуют на 700 евро за каждого гражданина Азербайджана. Примерно 20-30 азербайджанцев, которые приобрели билеты у данной компании, не смогли вылететь.