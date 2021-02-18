«В России есть силы, есть люди, которые будут бороться за изменение ситуации»

Геополитическая ситуация в мире обостряется. Крупные страны начинают все больше конфликтовать, геополитические и геоэкономические центры начинают формировать вокруг себя блок государств, для создания новых геоэкономических конфигураций.

Одновременно с этим неутешительны прогнозы разных мозговых центров, исследовательских организаций, которые отмечают, что мир все больше начинает напоминать период, имевший место перед первой мировой войной.

Как считает российский журналист Максим Шевченко, сейчас Россия, Турция, Китай, Казахстан, Беларусь, Азербайджан будут выстраивать новую интеграционную платформу на евразийском пространстве.

«Я думаю, все предпосылки для такой новой геополитической и геоэкономической конфигурации есть. Да, риски есть, и определенные противоречия тоже есть, но здесь рисков, конечно же, меньше, чем в ЕС, где Чехия и Словакия состоят в едином союзе. Форма правления во всех этих странах похожа, поэтому им договориться между собой будет легче. Немного отличается Турция, хотя и Эрдоган может принимать стратегические решения, и без какого-либо соблюдения демократической процедуры», — сказал эксперт.

Однако, аналитик добавил, что несмотря на то, что между этими странами сейчас имеются разного рода противоречия, они склонны договориться между собой и, скорее всего, договорятся: «Поэтому, противоречия между выше перечисленными странами будут легче решаться, чем противоречия между странами-членами ЕС».

Он также отметил, что сейчас мир развивается в новой парадигме, когда появляются новые центры силы и притяжения.

«Сейчас мы имеем полуторамиллиардный Китай со всей своей мощью, экономическим развитием, Турцию, которая сейчас выходит в лидеры исламского мира и становится транспортно-энергетическим узлом на Евразийском пространстве и растущей ролью на Ближнем Востоке. Россия, которая определила себя не среди западных стран, будет формировать новые тренды. С другой стороны, Азербайджан, который вернул свои земли и меняет многое на Кавказе, в новой конфигурации и Грузия будет участвовать в этих проектах», — подчеркнул он.

Политолог также не исключает, что и армяне войдут в эту новую конфигурацию.

«Ни Армения, а армяне, жители этой страны, которые таким образом освободятся от транснационального армянского лобби и станут интегрироваться со странами региона. Иного пути для этих стран, нет», — полагает он.

По мнению аналитика, данной конфигурации будут противодействовать США вместе с консолидированным Западом: «Я не исключаю, что когда Америка придет в себя, будет война. Возможно, не так как это было в начале прошлого века, но гибридные войны будут. Холодная война уже идет, а она всегда сопровождается локальными горячими войнами».

Говоря о сложной внутриполитической ситуации в России, эксперт сказал, что сегодня она пока не готова трансформироваться и стать более привлекательной страной.

«Однако в России есть силы, есть люди, в том числе и я, которые будут бороться за изменение ситуации в стране. С геополитической точки зрения нынешняя власть делает все правильно, но политически, это уже наша задача, сделать из России свет во тьме, а не империю зла», — резюмировал он.