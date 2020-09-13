В РФ завершился единый день голосования

В России завершился единый день голосования, сообщает ТАСС.

Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области.

В воскресенье, 13 сентября, в 83 регионах за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга прошли выборы разного уровня. В четырех российских регионах — Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области —прошли довыборы депутатов Госдумы, еще в 11 регионах состоялись выборы депутатов законодательных собраний, а в 18 — прямые выборы высших должностных лиц, еще в двух субъектах (Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах) глав регионов выбрали депутаты заксобраний. По итогам выборов будет замещено более 78 тыс. мандатов.

Как рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, выборы в России пришли открыто и прозрачно.

 

| 2020-09-13T22:35:06+04:00 13 сентября 2020, 22:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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