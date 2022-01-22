Правительство России утвердило 22 января план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса. Обсуждение документа состоялось на расширенном заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое прошло 18 января.

Главы регионов РФ по поручению главы правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и медицинскими страховые организации до 24 января проведут экспертизы качества помощи для граждан, у которых был выявлен коронавирус. Об итогах экспертизы будут уведомлены региональные минздравы.

«Отчитываться Правительству о выполнении этой работы ФФОМС должен еженедельно. Региональным минздравам рекомендовано анализировать результаты оценки качества медпомощи и по итогам проводить необходимую работу с медицинскими организациями. Минздраву совместно с Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку. Срок выполнения поручения – 24 января», — уточнили в правительстве.

Российский премьер также поручил проработать вопрос укомплектованности персонала колл-центров. На оплату труда дополнительных сотрудников колл-центров кабмин поручил выделять не менее 300 млн рублей ежемесячно.

Колл-центры служб оперативной помощи в регионах страны начали работать в 2020 году. Решение о запуске колл-центров по России было принято в связи с необходимостью уменьшить нагрузку на регистратуры поликлиник.

По распоряжению Мишустина будут проверены цены на ПЦР-тесты на наличие коронавируса. Федеральная антимонопольная служба представит отчет по данному вопросу до 1 февраля.

18 января Мишустин заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру . Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.

Вместе с тем вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что доминирование «Омикрона» фиксируется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом, по словам Голиковой, за последние полгода за пределы РФ не выезжали более 70% заболевших (iz.ru)