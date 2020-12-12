В РФ создадут новую орбитальную станцию с неограниченным сроком службы

Новая российская орбитальная служебная станция, разработкой которой занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия», сможет работать бесконечно долго. «Срок службы лет: не ограничен», — приводит РИА Новости выдержку из материалов корпорации.

Отмечается, что станция сможет работать долго благодаря открытой архитектуре станции и заменяемости модулей. Как рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев, модуль, проработавший свой срок, отстыкуют, а на его место встанет новый.

Ранее при разработке всех станций закладывались сроки эксплуатации. Так, например, станция «Мир» изначально должна была работать пять лет, а проработала 15. У МКС такой срок составлял 15 лет, а уже сейчас он продлен до 26. По действующим договоренностям станцию планируется использовать до 2024 года, однако ведутся переговоры о продолжении ее эксплуатации.

Напомним, в РКК «Энергия» недавно сообщили, что у них уже готов макет новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Планируется, что станция будет автономной — таким образом удастся снизить расходы на ее содержание (iz.ru)