В РФ число случаев коронавируса за сутки выросло на 5 488

В РФ число инфицированных коронавирусом за сутки выросло на 5 488, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирусом в РФ заразились 1 057 362 человека. По информации оперштаба, суточный рост 28 дней не превышает 0,5 процента.

За сутки в России от COVID-19 вылечились 5 428 заболевших, всего с начала пандемии коронавирусом переболели и выздоровели 873 535 человек.

За минувшие сутки от инфекции скончались 119 человек, всего в РФ от коронавируса умерли 18 484 заболевших.

Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 40 миллионов. За прошлые сутки в РФ сделали 356 тысяч тестов, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в Индии был зафиксирован рекордный рост числа новых случаев коронавируса. За сутки в стране выявили 97,5 тысячи случаев COVID-19. Это самый большой рост инфицированных за сутки с начала пандемии (aif.ru)