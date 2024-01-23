Утром 23 января российская армия нанесла очередной удар крылатыми ракетами по городам Украины.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, ракеты Х-59, Х-101 и Х-555 были запущены самолетами Ту-95МС из района Каспийского моря, а также Ту-22М3, которые поднялись в воздух с аэродромов Оленья в Мурманской области и Шайковка в Калужской области.

Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Павлограде. В украинской столице в результате атаки повреждения получили дома в нескольких районах города. В частности, в Святошинском районе боевая часть ракеты, не сдетонировав, попала в одну из квартир, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Спасатели начали эвакуацию людей из дома. Также в Святошинском районе загорелись одно здание и легковой автомобиль.

В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Кроме того, зафиксировано возгорание в нескольких квартирах другого жилого дома. В Печорском районе есть попадание в нежилое здание, которое охватил пожар. В Дарницком районе обломки упали на крышу многоэтажного жилого дома и на территорию детского садика, обошлось без разрушений.

В общей сложности, по данным Кличко, пострадали 9 человек, в том числе 13-летний мальчик. Информация о гибели одной женщины не подтвердилась — за ее жизнь борются врачи в реанимации.

По Харькову первые удары были нанесены около пяти утра, сообщил мэр города Игорь Терехов. «В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей. Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды», — написал Терехов в телеграм-канале. По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, три человека погибли, около 30 пострадали.

О погибших и пострадавших в результате ракетного удара также сообщили власти Днепропетровской области. Глава региона Сергей Лысак написал, что в Павлограде из-за обстрела погиб один человек, еще один ранен.

Во Львове, где тоже была объявлена воздушная тревога, обошлось без взрывов. «До нас ничего не долетело. А все благодаря Воздушным силам, конечно», — написал в телеграм-канале мэр Андрей Садовой. Тревогу без сообщений о взрывах отменили также и в Одессе. (moscowtimes.ru)