Россия в понедельник нанесла ракетный удар по Одессе на юге Украины. В городе были слышны как минимум два мощных взрыва. Куда именно попали ракеты — не уточняется.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о как минимум одном погибшем, 13-летнем ребёнке, и одной раненой – 17-летней девушке. При этом, как заявил Гончаренко, по предварительным данным, есть и другие погибшие и пострадавшие.

Это не первый ракетный удар, нанесённый по Одессе. 30 апреля в результате обстрела была выведена из строя взлётно-посадочная полоса местного аэропорта. За неделю до этого российская ракета попала в жилой дом на окраине города. Тогда погибли восемь человек, среди которых трёхмесячная девочка, её мать и бабушка. Они стали первыми за два месяца войны мирными жителями, погибшими в Одессе, расположенной далеко от линии фронта.

В Минобороны России в тот день заявили, что «высокоточным орудием» был поражён военный аэродром под Одессой. (svoboda.org)