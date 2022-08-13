В городе Кульер в автономном округе Валенсия в Испании на фестивале из-за сильного ветра на фестивале обрушилась часть сцены. В результате один человек погиб, 17 человек получили травмы.

Как передают испанские СМИ, об этом сообщила местная служба спасения в Twitter.

«В 4.18 обрушилась часть сцены на фестивале… в Кульере из-за сильного порыва ветра… Один человек погиб, трое с серьезными множественными травмами, 14 с незначительными ушибами»,— говорится в сообщении. Порывы ветра достигали скорости 65 км в час.