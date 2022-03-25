В Драматическом театре Мариуполя, который 16 марта разбомбила вражеская российская авиация, погибло 300 мирных жителей.

Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщил Мариупольский городской совет.

«От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек», – сказано в сообщении.

В горсовете отметили, что драматический театр цинично уничтожили вестники «руского мира», и этих фашистов 21-го века не остановила ни огромная надпись «ДЕТИ», ни заявления самих людей, что там находятся лишь мирные – женщины, дети, старики.

«Оккупант знал, куда бьет. Знал, какие могут быть последствия, и все равно бомбы упали на место, ставшее убежищем для сотен мариупольцев. Не может быть и никогда не будет объяснения этой нечеловеческой жестокости. Как никогда и не будет прощения тем, кто принес в наш дом разруху, боль и страдания», – заявили в горсовете.

Там отметили, что смогут восстановить здания, но никогда не смогут вернуть погибших.

«Светлая память всем невинным жертвам безумной войны, которую ведет против Украины страна-агрессор, страна-террорист россия», – отметили в сообщении.

Как сообщал Укринформ, российская агрессия привела к худшей гуманитарной катастрофе в Мариуполе. Захватчики бомбят безоружных жителей, блокируют гуманитарную помощь.

16 марта в результате вражеской бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр и здание бассейна «Нептун». В этих местах от постоянных обстрелов скрывались сотни людей, преимущественно женщины, дети и пожилые люди. Несмотря на непрерывные обстрелы, насколько это возможно, продолжался разбор завалов, потому что бомбоубежище под театром выдержало вражеский авиаудар.

Командир полка «Азов» заявил, что в Мариуполе количество жертв среди мирного населения растет ежедневно и составляет более трех тысяч человек.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что войска России почти уничтожили город, из него необходимо эвакуировать всех гражданских.