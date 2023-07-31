В Кривом Роге в результате атак ВС РФ один человек погиб, десять получили ранения.

Как передает # со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«Кривой Рог. Две ракеты ВС РФ выпустили по городу. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами вероятно есть люди. Работают спасатели и полиция», — написал он.

По его словам, вторая ракета разрушила секцию с четвертого по девятый этажи жилого дома.

«Возник пожар. По состоянию на 10:15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Работники МЧС тушат огонь и разбирают завалы», — добавил Клименко.