В результате артобстрела армянами населенных пунктов в Агдаме разрушены 97 домов и объектов

В результате артобстрела армянами населенных пунктов в Агдаме разрушены 97 домов и объектов.

Об этом сказал первый заместитель главы Исполнительной власти Агдамского района Аллахверди Алиев.

«ВС Армении взяли под прицел жилые дома гражданского населения. С 27 сентября в результате армянского обстрела 20 жилых домов разрушены полностью, 60 — частично. Нанесен серьезный ущерб 17 другим гражданским объектам. Армяне также обстреляли среднюю школу на 80 ученических мест в селе Тазакенд в Агдаме. Зданию школы нанесен серьезный ущерб», — сказал замглавы ИВ.

Алиев добавил, что несмотря на обстрел армянами сел, люди не намерены покидать свои дома: «Среди населения царит боевой дух и люди готовы оказать доблестной азербайджанской армии всю необходимую поддержку