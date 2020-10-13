В результате армянской агрессии погиб еще один азербайджанский школьник

Министерство образования Азербайджана распространило информацию о гибели еще одного школьника в результате непрекращающейся агрессии Армении против мирного населения.

Как сообщили Report в министерстве, погиб учащийся 9-го класса полной средней школы им. Р.Гулиева села Тайнаг Агджабединского района Фарид Искендеров.

Таким образом, число школьников, погибших в результате агрессии, достигло 3-х.

В результате обстрела армянами города Нафталан также погибли Шахрияр Гурбанов, 2007 года рождения, и его двоюродная сестра Фидан Гурбанова, 2006 года рождения, учащиеся полной средней школы имени З.Рустамова села Гашалты Гарагоюнлу.