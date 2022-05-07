В Баку и на Абшеронском полуострове 8 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, ночью и утром местами возможны дожди.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-12°, днем 15-17° тепла. В Баку ночью 12-14°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 70-75%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и временами дожди, в отдельных местах интенсивные, возможен град, в высокогорных районах — снегопад. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем 15-18° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.