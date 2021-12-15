Пользователи нескольких стран в среду пожаловались на сбой в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon.

Как передает ТАСС, о проблемах свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По его информации, масштабный сбой наблюдается в работе Amazon Web Services — подразделения Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений. О проблемах сообщают и пользователи стримингового сайта Twitch, принадлежащего компании Amazon. В работе интернет-магазина Amazon также наблюдаются неполадки.

Наибольшее число жалоб поступило от пользователей в США. В Индии, Германии, Великобритании и Канаде также зафиксированы сбои.

Предыдущий масштабный сбой в работе сервисов корпорации Amazon был зафиксирован 7 декабря.