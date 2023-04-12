Секретные документы, утечка которых произошла из Пентагона, разоблачили деятельность в Украине спецподразделений ряда западных стран, являющихся членами НАТО.

Как передает # со ссылкой на BBC, согласно «совершенно секретным» (с грифом) документам от 23 марта, Великобритания является страной с самым большим иностранным военным контингентом в Украине. По документам, в настоящее время в Украине находится 50 британских спецназовцев. Документы также показывают, что в Украине также присутствуют 12 спецназовцев из Латвии, 15 — из Франции, 14 – из США и один — из Нидерландов. Однако в секретных документах не упоминается информация о том, где и как действует упомянутый спецназ.

По информации BBC, хотя численность западных спецподразделений невелика, они крайне эффективны.

Добавлено, что заявление Москвы, сделанное в последние месяцы о том, что она ведет борьбу не только с Украиной, но и против НАТО, может быть связано с ее пониманием присутствия сил Запада.

Отметим, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что по факту утечки документов из Пентагона возбуждено уголовное дело, и что он настроен найти ее источник.