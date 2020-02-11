В прошлом году Турцию посетили более двух миллионов туристов из Ирана

По итогам 2019 года Турцию посетили 2,102 миллиона туристов из Ирана, что на 5,05 процента больше по сравнению с показателями 2018 года.

Об этом сообщили во вторник в министерстве культуры и туризма Турции.

Доля граждан Ирана в общей массе иностранцев, посетивших Турцию за январь-декабрь 2019 года, составила 4,67 процента.

В декабре 2019 года Турцию посетили 134,768 тысячи туристов из Ирана, что на 23,51 процента больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

«Доля граждан Ирана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за декабрь 2019 года, составила 6,27 процента», — говорится в сообщении.

В декабре 2019 года Турцию посетили 2,148 миллиона туристов, что на 10,11 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

За январь-декабрь 2019 года Турцию посетили 45,058 миллиона туристов, что на 14,11 процента больше по сравнению с предыдущим годом.

За 12 месяцев 2019 года Стамбул посетили 14,906 миллиона, Анталью — 14,650 миллиона туристов.

Остальные 15,502 миллиона туристов приходятся на долю других городов страны.(trend)