В Азербайджане выявлено еще 62 случая заражения коронавирусом, 85 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки случаев смерти от коронавируса не выявлено.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 808 человек вылечились, 10 008 скончались, число активных больных – 495.

За прошедшие сутки проведено 1 384 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 428 980 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 462 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 285, вторую дозу получили 50 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 103, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 24 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 931 574, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 396 159, вторую дозу получили 4 875 607 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 395 188, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 264 620 человек.