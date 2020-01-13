В последних событиях на Ближнем Востоке президент Ирана обвинил США

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что США виноваты в последних событиях на Ближнем Востоке, сообщается на официальном сайте Роухани.

«Американцы несут ответственность за последние события в регионе, и мы все должны четко осудить преступления США», — заявил он, добавив, что иранская атака на базу США в Ираке была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН и не является преступлением.

Роухани добавил, что проблемы Ближнего Востока должны решаться только странами региона путем политического диалога с уважением суверенитета каждого государства.

Президент Ирана также заявил, что необходимо восстановить безопасность и мир в регионе, чтобы не допустить трагических инцидентов в будущем. (РИА Новости)

| 2020-01-12T23:55:34+00:00 13 января 2020, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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