В последних событиях на Ближнем Востоке президент Ирана обвинил США

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что США виноваты в последних событиях на Ближнем Востоке, сообщается на официальном сайте Роухани.

«Американцы несут ответственность за последние события в регионе, и мы все должны четко осудить преступления США», — заявил он, добавив, что иранская атака на базу США в Ираке была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН и не является преступлением.

Роухани добавил, что проблемы Ближнего Востока должны решаться только странами региона путем политического диалога с уважением суверенитета каждого государства.

Президент Ирана также заявил, что необходимо восстановить безопасность и мир в регионе, чтобы не допустить трагических инцидентов в будущем. (РИА Новости)