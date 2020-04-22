В портал myGov интегрированы подтвержденные разрешения на деятельность в период карантина

В портал электронного правительства myGov, предоставляющий гражданам проактивные услуги, облегчающие их работу, интегрированы подтвержденные разрешения на деятельность в период особого режима карантина в Азербайджане. Таким образом, граждане могут просматривать статус действующих разрешений в «Системе получения и мониторинга разрешений в период действия особого карантинного режима» на портале myGov.

Об этом в среду сообщили Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Как отметили в агентстве, для этого гражданин, зайдя на портал myGov, выбирает в своем личном кабинете раздел «Мои данные», в открывшемся окне заходит в раздел «справка о системе получения и мониторинга разрешений». Здесь гражданин может посмотреть на свое разрешение или скачать его в электронной форме на компьютер или телефон.

«В качестве альтернативы в разделе «Все услуги» портала можно, перейдя в подраздел «по учреждениям», также получить справку о разрешении, выбрав опцию «справка о системе получения разрешений и мониторинга».Одной из новых функциональных возможностей, добавленных на портал myGov, является получение уведомления в личный кабинет гражданина о статусе разрешения, выданного через портал icaze.e-gov.az»,- отметили в агентстве.

Доступ к порталу myGov осуществляется через систему ASAN Login четырьмя способами. С методами доступа к системе вы можете ознакомиться в видеоинструкции, размещенной на «Главной странице» портала mygov.az.