Любителей изобразительного искусства ждут сюрпризы: в Баку открываются две новые выставки, одна из которых продлится всего один день.

Как сообщает #, это выставка «Погружение: семь слоев эмоциональных значений», в экспозиции которой будут представлены работы участников проекта ARTIM Lab-2021: Эльмиры Бабаевой, Саиды Гулузаде, Назрин Мамедовой, Ляман Мамедовой, Сабины Мехдиевой, Айны Моаззен, Рафиги Новрузлу, Марты Рамазан, Нигяр Сафаровой и Шабнам Велиевой.

Выставка пройдет 3 июня с 12:00 по 20:00 в студии ARTIM Lab. Организатор вернисажа — Пространство Современного Искусства YARAT.

Первая студийная выставка программы представляет собой работы участников ARTIM Lab, как творческий результат серии встреч проведенных с ментором Джахангиром Селимхановым. Воркшопы в рамках концепции «Назира» были посвящены запуску новых творческих проектов с использованием любого элемента, заимствованного из другого произведения искусства.

«Назира» в восточных поэтических традициях — это «ответ» поэта на произведение другого поэта. Целью тренинга было создание «мировоззрения» стихотворения Низами Гянджеви «Семь красавиц» различными способами, даже в необычном виде и формате.

Участникам было дано задание прочитать литературное произведение и отметить определенный сюжет, мотив, метафору, описание, даже косвенную информацию, выбрать элемент, относящийся к любому возможному предмету, будь то астрономия, социальные слои, любовный этикет, культурная география, ландшафтная архитектура, и подумать о том, как этот «присвоенный» материал может стимулировать художественное воображение.

Предстоящая выставка — результат этого процесса и возможность соприкоснуться к литературному памятнику старой эпохи глазами современных творцов.

В Leyla Khazari Art — Gallery 15 июня открывается выставка «Летнее наслаждение». Зрителю предоставится возможность познакомиться с новыми работами азербайджанских художников, посвященных тематике лета.

«Выставка «Летнее наслаждение» — это яркий образ бакинского лета с его неповторимым колоритом, серия картин с хорошо узнаваемыми родными и столь милыми сердцу местами. Работы художников несут в себе эту атмосферу. Экспозиция подарит приятные эмоции и оставит яркое впечатление на весь год», — говорит куратор проекта Рустам Гусейнов.

Выставка продлится до 5 июля.

Отметим, что вход на обе выставки – свободный для всех желающих.