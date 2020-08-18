В Польше заявили, что введение Евросоюзом санкций сильнее привяжет Беларусь к России

Евросоюз должен представить способ разрешения конфликта в Беларуси через перспективу сотрудничества, принятие санкций только сильнее привяжет Беларусь к России. Такую точку зрения высказал во вторник заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью Польскому агентству печати.

«Ограничение санкциями без предоставления перспективы [сотрудничества] еще глубже втянет Беларусь в сферу российского влияния. Беларусы должны выбрать собственный путь развития и иметь реальный выбор, а наша роль заключается в том, чтобы этот выбор им предложить», — сказал дипломат.

«Мы не хотим, чтобы реакция ЕС ограничилась только идеей санкций и принятием общего заявления, что, конечно, необходимо, но дело заключается в том, чтобы дать беларусам нечто большее», — добавил Яблоньский.

«Конкретное предложение такого сотрудничества с Европой должно появиться, поскольку это единственный способ убедить беларусов и, может быть, самого Александра Лукашенко, чтобы он сел за стол [переговоров ] и начал разговаривать с обществом. Чтобы и оппозиция, и он видели, что для Беларуси существует другая альтернатива, а не только сотрудничество с Россией», — сказал замглавы МИД Польши.(ТАСС)