В плену у ЖСК – людей заставляют вступать в кооператив

26 августа 2020 года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана сообщила о своем намерении провести очередной выездной прием документов в рамках кампании «Зарегистрируй имущество и стань его владельцем» для квартир в новых многоквартирных домах, допущенных к эксплуатации.

В сообщении отмечается, что оформление документа (выписки), подтверждающего право собственности граждан на квартиры, производится в течение 15 рабочих дней.

Мы неоднократно писали про мучения жильцов, которые имели несчастье приобрести квартиры у жилищно – строительных кооперативов.

Напомним, что согласно статье 109.5 Жилищного кодекса Азербайджана, принятого 30 июня 2009 года, после завершения строительства или же реконструкции кооперативного дома и перехода в собственность членов кооператива 50% в соответствии с жилищным и Гражданским кодексами Азербайджана, Жилищно–строительный кооператив в течение одного месяца должен быть ликвидирован или же передан в собственность совместному обществу владельцев квартир.

Однако, несмотря на это требование закона, даже после завершения строительства жилищно – строительные кооперативы продолжают собирать с жильцов плату за электричество и коммунальные услуги. При этом, стоимость электричества и коммунальных услуг они назначают сами.

Наверное, можно было бы надеяться, что хоть после получения документа (выписки), подтверждающего право собственности, жильцы смогут сами управлять своим жильем. Однако…

Недавно к нам в руки попало обращение Руслана Асадова с просьбой принять его в члены кооператива «Şaiq».

Руководство кооператива удовлетворило просьбу Руслана Асадова и предоставило ему квартиру в доме, расположенном по адресу улица Д.Бунядзаде «34 B».

Но, как сообщила # жительница дома по адресу улица Д.Бунядзаде «34 B» Айтен Гусейнова, руководство кооператива предлагает всем жителям дома, которые уже годами живут в своих квартирах, написать такие заявления. «Это делается для того, чтобы сохранить ЖСК и после предоставления нам выписки, подтверждающей наше право собственности на квартиры, продолжать управление нашим домом», — сказала нам Айтен Гусейнова.

Как заявил # руководитель товарищества собственников жилья «Сабаил1» Абульфат Рзаев, руководители кооперативов не хотят расставаться со своими доходами. «Они хотят, как и раньше обирать жильцов. Поэтому жильцов повсеместно заставляют писать обращения о вступлении в кооператив. Это полностью противоречит требованиям законодательства. Потому, что в законе ясно сказано, что управление жилым домом должно перейти Совместному обществу владельцев квартир. Но представителей ЖСК не интересует требование закона», — сообщил «Зеркалу» Абульфат Рзаев.

Мы решили выяснить известно ли Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики о попытках руководителей ЖСК сохранить под своим контролем управление ими же отстроенных зданий.

«Этот вопрос не имеет к нам никакого отношения. Владельцы квартир являются полноценными собственниками своего жилья. Если их заставляют вновь вступить в кооперативы, то пусть обратятся в полицию», — заявили нам сотрудники Госслужбы.

Мы надеемся, что государственные структуры все же вмешаются и обеспечат право собственности владельцев жилья. Ведь, как говорится, народ хочет знать…