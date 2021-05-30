31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове в основном ожидается безоблачная погода.

Как сообщает Национальный центр гидрометеорологии, переменчивый северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 18-21 градусов тепла, днем ​​25-30 градусов тепла, в Баку ночью 18-20 градусов тепла, днем ​​28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75 процентов ночью и 45-50 процентов днем.

31 мая на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся ветер хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

31 мая в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако днем в некоторых горных района возможен гром, кратковременные дожди. Утром будет туман. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем ​​31-36 градуса тепла, в горах ночью 12-17 градуса тепла, днем ​​21-26 градуса тепла.