Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о сближении позиций по критическим вопросам на переговорах России и Украины. В то же время часть вопросов нужно решать на уровне лидеров этих стран, уверен министр.

Об этом Чавушоглу заявил в интервью Hurriyet.

«Наблюдается сближение позиций обеих сторон по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы надо решать на уровне глав государств», — отметил Чавушоглу.

По его убеждению, если стороны не отступят от нынешних позиций, то есть надежда на прекращение огня.

«Есть открытые каналы между лидерами. Это теперь известно», — добавил он.

Ранее в офисе президента говорили, что позиция Российской Федерации на переговорах с Украиной смягчилась, однако Украина настроена бороться до конца своих сил.

В то же время украинский гарант Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что его приоритеты на переговорах абсолютно понятные — это завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для Украины и реальная защита Украины.