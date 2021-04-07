В Пентагоне заявили о невозможности отказа от противопехотных мин

Представитель министерства обороны США Майк Говард заявил, что на сегодняшний день американская армия не может полностью отказаться от использования противопехотных мин в случае боевых действий. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что в январе 2020 года Дональд Трамп, который был тогда президентом Америки, отменил ограничения на использование военными США противопехотных мин. Однако нынешний американский президент Джо Байден во время своей избирательной кампании заявил о планах пересмотреть отмену запрета на использование мин.

По словам Говарда, в Пентагоне считают, что противопехотные мины являются «жизненно важным инструментом» в боевых действиях, в которых применяются обычные виды вооружения.

Кроме того, он подчеркнул, что военные США не могут отказаться от мин, в частности, когда на ранних этапах боевых действий они сталкиваются со значимыми и потенциально подавляющими силами противника.(Газета.ру)