В Пентагоне заявили, что талибы никогда не угрожали США

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что талибы, с которыми американские военные ведут боевые действия уже почти 19 лет, никогда не угрожали США.

Как передает РИА Новости, об этом заявил Маккензи на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

«Угроза для США — это не «Талибан». Это никогда не был «Талибан». Это те, кому они позволяли жить в Афганистане и угрожать нам. Мы говорим об ИГ и «Аль-Каиде», — заявил Маккензи.

Он отметил, что талибы «совсем не друзья ИГ», но затруднимся сказать, в каких они отношениях с «Аль-Каидой». «Время покажет, и мы увидим это по тому, что они делают, а не говорят», — добавил генерал.

США начали военную военную операцию против «Талибана» в 2001 году. В Вашингтоне объясняли это тем, что талибы укрывали боевиков группировки «Аль-Каида», которые совершили теракты 11 сентября. Правительство талибов было свергнуто, к власти пришли лояльные США политики, с которыми «Талибан» начал вооруженное противостояние.

В феврале в Катаре США и радикальное движение «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев (одно из ключевых требований талибов) и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Несмотря на соглашение президент США Дональд Трамп накануне в уведомлении конгрессу заявил, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта с талибами и боевые действия по-прежнему продолжаются.