В Пентагоне заявили, что США тесно работают с РФ для предотвращения инцидентов в Сирии

США продолжают тесно сотрудничать с Россией в Сирии по линии предотвращения инцидентов. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан.

«Мы продолжаем тесно взаимодействовать с Россией по линии предотвращения инцидентов <…> для урегулирования напряженности, предотвращения разногласий, — сказал он, отвечая на вопрос, были ли в последнее время инциденты между Россией и США. — Мы продолжаем работать на ежедневной основе». По словам Урбана, все контакты проходят на профессиональной основе.(ТАСС)

| 2020-02-20T10:29:57+00:00 20 февраля 2020, 11:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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