В Пентагоне заявили, что США тесно работают с РФ для предотвращения инцидентов в Сирии

США продолжают тесно сотрудничать с Россией в Сирии по линии предотвращения инцидентов. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан.

«Мы продолжаем тесно взаимодействовать с Россией по линии предотвращения инцидентов <…> для урегулирования напряженности, предотвращения разногласий, — сказал он, отвечая на вопрос, были ли в последнее время инциденты между Россией и США. — Мы продолжаем работать на ежедневной основе». По словам Урбана, все контакты проходят на профессиональной основе.(ТАСС)