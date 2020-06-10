В Пентагоне заявили, что США не планируют вечно оставаться в Сирии

США не планируют оставаться навечно в Сирии, но сроки вывода войск из этой страны не определены, заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.
«Я не знаю, сколько мы будем в Сирии, но очевидно, что мы не будем там вечно. В какой-то момент нам нужно будет уйти. Это будет политическое решение, и мы готовы выполнить этот приказ, когда он поступит», — заявил Маккензи на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ, причем в Сирии действуют без разрешения официальных властей страны. Власти в Дамаске называют эти действия оккупацией и считают истинной причиной пребывания американских войск в стране контроль над нефтяными месторождениями. Это косвенно признают США, которые объясняют свое присутствие, в том числе, необходимостью контроля над месторождениями, доходы от которых идут американским союзникам в регионе — сирийским курдам. Их США рассматривают как главную силу в борьбе с ИГ.