Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что конфликт в Украине окажется продолжительным и «будет измеряться годами», его цитирует РИА «Новости».

«Я не знаю насчет десятилетий, но по крайней мере несколько лет точно», — заявил Милли.

Он утверждает, что США и их союзники и партнеры по НАТО «будут вовлечены» в происходящее в Украине «в течение достаточно долгого времени».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «следующая фаза украинского конфликта может измеряться месяцами и дольше». По оценкам Вашингтона, конфликт может приобрести затяжной характер.