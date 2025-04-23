Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал заморозить конфликт в Украине по нынешней линии соприкосновения войск.

Как сообщает Bloomberg, Вэнс заявил, что США сделали «очень четкое предложение» России и Украине по мирному соглашению и «настало время сказать «да», либо США выйдут из этого процесса».

«Я думаю, настало время перейти, если не к финальному шагу, то к одному из последних, в широком смысле слова, когда стороны заявляют о прекращении боев, о замораживании разделительных линий близко к тем, которые есть на данный момент», — заявил он.

Вице-президент также подчеркнул, что для достижения мира Украине и России возможно придется отказаться от части территорий, которые они контролируют в настоящее время.