В Пентагоне не располагают данными о подготовке КНДР испытания МБР

США не располагают данными о возможной подготовке в КНДР испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник командующий американскими войсками на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс, выступая в ходе видеоконференции Института корейско-американских исследований.

На вопрос о возможности проведения Пхеньяном в начале года испытания МБР генерал ответил: «Я не знаком с подобными сообщениями». «Наши совместные усилия направлены на то, чтобы иметь дело с любой возможной деятельностью, <…> в частности касающейся угроз баллистических ракет», — добавил он.

В то же время Абрамс скептически отозвался о проведенном в октябре 2020 года военном параде в Пхеньяне в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии Кореи. «Надо быть осторожными, полагая, что все эти [вооружения] являются полностью боеспособными системами. Нам не нужно попадаться в эту ловушку, — сказал он. — У нас нет людей, представленных на земле, кто мог бы посмотреть, что является реальным, а что лишь визуальным инструментом. Я не удивлюсь, что потом это окажется фасадом устремлений в отношении того, что они [КНДР] хотят развить».(ТАСС)